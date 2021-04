Grootschalig testen op corona kan helpen bij het inperken van een virusuitbraak, zo luidt de conclusie van vier onderzoeken in Lansingerland (Zuid-Holland), Rotterdam-Charlois, Dronten (Flevoland) en Bunschoten (Utrecht). Het onderzoeksrapport werd woensdag in Bunschoten in ontvangst genomen door coronaminister Hugo de Jonge.