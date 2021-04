Weer helemaal van het slot na meivakantie? Refoscholen staan niet te juichen

Jan Bakker, bestuursvoorzitter van het Calvijn College, trapt op de rem. „Het is echt beter om nog even te wachten, hoezeer docenten hun leerlingen het liefst ook in het klaslokaal voor hun neus zien zitten.”

Bakker wijst erop dat de afdeling ”Produceren, Installeren en Energie” van de locatie Krabbendijke Kerkpolder vanwege corona is gesloten. „Het merendeel van de docenten op die afdeling is besmet. Dat heeft best impact.”

De anderhalvemeterregel is op school „een farce”, zegt Bakker. „Het blijkt in de praktijk niet te doen om die regel te handhaven. We gaan niet jagen op jongeren die te dicht op elkaar staan. Een school is geen politiestaat. We willen het gezellig houden.”