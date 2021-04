Maatregelen tegen te grote drukte in Giethoorn

Fietsen langs de bekende dorpsgracht van Giethoorn is vanaf Koningsdag overdag niet meer mogelijk. Steenwijkerland, waar Giethoorn bij hoort, sluit vanaf die dag voor de rest van het toeristische seizoen de wegen langs de gracht voor fietsers, zodat wandelaars de ruimte krijgen. Het was vorige zomer geregeld onmogelijk om voldoende afstand te houden in het toeristische Overijsselse plaatsje, omdat het er veel te druk was. De gemeente neemt nog extra maatregelen als dat nodig is, aldus een woordvoerder.