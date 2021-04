Aanhangers van de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalni zijn woensdag in het verre oosten van Rusland al de straat opgegaan om te protesteren tegen de behandeling van de bekende Kremlin-criticus. Het is de bedoeling dat de betogingen zich de komende uren over het hele land uitbreiden, tot in de grote steden Moskou en Sint-Petersburg.