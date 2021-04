EU erkende 5 procent minder asielzoekers in 2020

De 27 EU-lidstaten hebben vorig jaar 281.000 asielzoekers een beschermde status toegekend, 5 procent minder dan in 2019. Van hen werden 127.700 personen (45 procent) in 2020 als vluchteling erkend, meldt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat. Aan 80.700 mensen (29 procent) werd asiel verleend op humanitaire gronden zoals geloofsvervolging in het thuisland en aan 72.600 (26 procent) omdat zij een zwaar risico lopen op bijvoorbeeld foltering of de doodstraf bij terugkeer naar eigen land.