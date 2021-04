Burgemeester Dorine Burmanje van Ermelo heeft de fractievoorzitters in de gemeente geïnformeerd over het bieden van onderdak aan kinderen uit de Ruinerwold-zaak. Daarover waren vanuit de gemeenschap vragen en reacties gekomen, nadat door publicaties in de media duidelijk was geworden dat ook de vader van de kinderen en de klusjesman er inmiddels wonen.