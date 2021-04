Linkse oppositiepartijen willen dat een deel van de notulen van de ministerraad van 15 november 2019 openbaar wordt gemaakt. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws woensdag dat het kabinet in die vergadering de afspraak maakte dat er géén volledige tijdlijn openbaar zal worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd.