Autofabrikant Daimler ziet zich door een tekort aan chips gedwongen duizenden werknemers in Duitsland tijdelijk minder uren te laten werken. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz heeft een vorm van deeltijd-WW doorgevoerd voor zijn fabrieken in Rastatt en Bremen, bevestigde het bedrijf aan persbureau DPA na berichten in lokale media. Bij die fabrieken werken samen ruim 18.000 personen.