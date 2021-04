Bij doorzoekingen van vier locaties voor chrysanten- en fruitteelt in Gelderland heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ruim tweeduizend kilo aan illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. De eigenaar van de locaties is aangehouden op verdenking van het voorhanden hebben en gebruiken van de middelen, meldt de NVWA woensdag.