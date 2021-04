Europese Commissie stelt regels voor groene investeringen voor

De Europese Commissie stelt nieuwe regels voor waarmee projecten en activiteiten in talrijke sectoren worden gerangschikt op hun duurzaamheid. De wetgeving bepaalt welke soorten energiegebruik bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en verzekert investeerders dat ze hun geld in groene projecten steken. De vraag of aardgas en kernenergie als duurzame energievormen moeten worden beschouwd, laat Brussel tot later dit jaar onbeantwoord.