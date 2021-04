Geld ‘kinderen van Ruinerwold’ blijft maar komen, nu al ruim 4 ton

Het geld voor de zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’ blijft maar binnenkomen op de website geef.nl, waar een crowfundingactie voor de negen kinderen is gestart. Inmiddels staat de teller op ruim 400.000 euro. Vrijdagmiddag rond 14.30 uur ging de actie online, vrijdag om middernacht stond de teller op bijna 67.000 euro, zondagochtend was het streefbedrag, ruim 270.000 euro, gehaald en zondagavond rond middernacht was er ruim 340.000 euro binnen.