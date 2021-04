In het schoolgebouw in het Overijsselse Hengelo dat woensdag werd ontruimd, hebben explosievenverkenners niets aangetroffen waarvoor verdere inzet van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nodig was. Rond de Luxemburgstraat is geen verdachte situatie meer, meldt de politie. De verschillende hulpdiensten vertrekken langzaamaan weer.