Code ‘Nul op de meter’-renovaties beschermt dieren onvoldoende

De zogenoemde gedragscode die wordt gebruikt voor het duurzaam renoveren van woningen met een ‘Nul op de meter (NOM)’-keurmerk voldoet niet. Bij renovaties moet de instandhouding van beschermde diersoorten op de lange termijn zijn gewaarborgd en dat is met de werkwijze in deze code niet zeker, stelt de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter van Nederland had de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de code in deze vorm daarom niet mogen goedkeuren. De Raad van State heeft dan ook een streep gezet door die goedkeuring.