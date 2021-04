Het lichaam van een 27-jarige kanovaarder uit Ermelo is dinsdagavond gevonden in het Wolderwijd, een Veluwerandmeer tussen Harderwijk en Zeewolde. Naar de man is sinds 10 april intensief gezocht door allerlei hulpdiensten. Hij is slachtoffer geworden van een noodlottig ongeval, zegt de politie woensdag.