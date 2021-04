De marmerkreeft, een ongewenste gast in de Nederlandse natuur, heeft zich gevestigd in de Overasseltse en Hatertse Vennen, een natuurgebied op de grens van Gelderland en Brabant. De marmerkreeft eet kikkers, padden en salamanders op. Amfibiedeskundigen vrezen dat het dier zich heel snel en explosief over Nederland zal uitbreiden, net zoals de Amerikaanse rivierkreeft in het westen van het land.