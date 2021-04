Technologiebedrijf Uber wil de dominante positie van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway in Duitsland doorbreken. Dat moet gebeuren via zijn bezorgdienst Uber Eats, die komende week in Duitsland wordt gelanceerd. De eerste bezorgers zullen in Berlijn gaan rondrijden, schrijft zakenkrant Financial Times.