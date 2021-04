De EU-landen en het Europees Parlement hebben een akkoord gesloten over het opschroeven van de klimaatdoelstellingen. De doelstelling om in 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990 is verhoogd naar 55 procent. Voor het eerst wordt in de wet vastgelegd dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn.