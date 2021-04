De investeringen in Nederlandse start-ups zijn in het eerste kwartaal van dit jaar naar een nieuw record gestegen. In de eerste maanden van 2021 werd voor 860 miljoen dollar (715 miljoen euro) in deze ondernemingen geïnvesteerd, meldt KPMG op basis van onderzoek naar start-upinvesteringen wereldwijd. Dat betekende een stijging van 90 procent ten opzichte van het slotkwartaal van 2020.