KHN: vroege terrassluiting zorgt voor verplaatsing naar parken

De vroege terrassluiting zoals het demissionair kabinet nu heeft aangekondigd werkt de verplaatsing naar parken alleen maar in de hand. Dat zegt Dirk Beljaarts, directeur van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „Mensen zullen toch samenkomen en zich verspreiden. Ik denk dat het heel naïef is dat het kabinet denkt dat mensen dan naar huis gaan. Het is nog net op tijd om in de supermarkt een kratje bier te halen en naar het park te gaan.”