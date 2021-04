Studenten, hbo’s en universiteiten ‘opgelucht en blij’

Studentenorganisaties en het hoger onderwijs zijn opgetogen over het kabinetsbesluit om studenten vanaf volgende week maandag weer gemiddeld één dag per week fysiek onderwijs te laten volgen. „Studenten hebben lang gewacht om weer naar de campus te mogen en nu is het eindelijk zo ver”, reageert voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hij noemt de eerste versoepeling „broodnodig om jongeren weer een klein beetje ruimte te geven”.