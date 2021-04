Winkeliers mogen klanten zonder afspraak ontvangen, maar dat betekent niet dat er geen regels meer in de winkelstraat gelden. Kleine winkels mogen vanaf 28 april spontaan maximaal twee mensen per verdieping toelaten, voor grote winkels geldt een maximum van één klant per 25 vierkante meter, zei demissionair premier Mark Rutte in de persconferentie op dinsdag.