‘Reisbranche heeft niks aan mogelijke versoepelingen’

De reisbranche heeft voorlopig niets aan mogelijke versoepelingen, zegt branchevereniging ANVR. De toeristensector in het buitenland zit volgens de branchevereniging namelijk niet te wachten op reizigers uit een land met een hoog aantal besmettingen. „We willen voorkomen dat Nederlanders niet welkom zijn in andere landen omdat wij hoge besmettingen hebben. Wat mij betreft bijten we nog even op de tanden”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam.