De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag behoorlijk omlaag. In de Amsterdamse AEX-index stonden bijna alle 25 fondsen in het rood. Beleggers op Beursplein 5 verwerkten kwartaalcijfers van onder meer advies- en ingenieursbureau Arcadis en beursintermediair Flow Traders. In Londen stonden de tabaksfabrikanten flink onder druk door berichten dat de Amerikaanse regering overweegt het nicotinegehalte in sigaretten te verminderen.