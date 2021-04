Dassen: Rutte moet beter reflecteren op rol in bestuurscultuur

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft met Volt-leider Laurens Dassen uitgebreid gesproken over „vertrouwen in bredere zin”. Het ging over het vertrouwen in instituties, de Tweede Kamer en de regering, maar ook over het vertrouwen dat Dassen zelf heeft in VVD-leider Mark Rutte. Die zal beter moeten „reflecteren” op zijn rol in de huidige Nederlandse bestuurscultuur, waar het parlement graag vanaf wil, vindt Dassen. Maar de demissionair premier is wat hem betreft nog niet afgeschreven.