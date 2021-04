EMA ziet bloedproblemen als zeldzame bijwerking vaccin Janssen

Trombose en een tekort aan bloedplaatjes moeten worden beschouwd als zeer zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin dat door het Nederlandse bedrijf Janssen is ontwikkeld. In de bijsluiter van het vaccin moet daarom een waarschuwing worden opgenomen voor de zeer kleine kans op deze ernstige bloedproblemen. Tot die conclusie is het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gekomen. Het EMA zegt er wel meteen bij dat de voordelen van het vaccin nog altijd zwaarder wegen dan de risico’s. Het vaccin voorkomt immers ernstige ziekte en sterfgevallen.