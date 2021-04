Het verruimen van de bezoekregeling van één naar twee personen op een dag is een stap in de goede richting in de strijd tegen de vereenzaming van ouderen, zegt ouderenbond ANBO. „Mensen hebben veel alleen gezeten, nu komt er meer ruimte om bezoek te ontvangen”, zegt een woordvoerder. Ouderenbond KBO-PCOB ziet vooral dat de bezoeken door de vaccinaties nu veiliger zijn.