Nederland enige EU-land waar sinds 2010 aantal verkeersdoden steeg

In Nederland is het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 met 1 procent gestegen. Het is de enige EU-lidstaat waar de afgelopen tien jaar het aantal personen dat bij een verkeersongeval om het leven kwam toenam, ondanks een sterke daling van 8 procent vorig jaar doordat er vanwege de lockdowns minder mensen op de weg waren. Met 31 doden per 1 miljoen inwoners vorig jaar scoort Nederland overigens wel flink lager dan het EU-gemiddelde van 42, meldt de Europese Commissie.