Burgemeester René Verhulst is blij met de arrestatie van twee personen, die maandagavond persfotografen zouden hebben bedreigd en belaagd in Lunteren, een dorp binnen de gemeente Ede. Hij noemt de beelden die van het incident zijn gemaakt ‘schokkend’. Het is een geluk dat het niet nog veel erger is afgelopen, laat hij dinsdag via zijn woordvoerster weten.