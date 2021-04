De seksuele intimidatie van vrouwen op straat is in vier jaar tijd ondanks maatregelen niet afgenomen in Rotterdam. In een nieuw rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) staat dat bijna de helft van de Rotterdamse vrouwen nog altijd last heeft van mannen en jongens die hen op straat beledigen, bedreigen en lastigvallen met seksueel getinte opmerkingen.