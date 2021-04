Azarkan (DENK) zet vraagtekens bij ‘spel’ van de informateur

DENK-leider Farid Azarkan heeft vraagtekens bij het „spel” van informateur Herman Tjeenk Willink en de manier waarop die het formatieproces aanvliegt. „Ik heb het gevoel dat ik ergens in getrokken ben waarvan ik denk: welke kant gaat dit op”, zei Azarkan voorafgaand aan zijn gesprek met de informateur. Die zorgen werden na afloop deels weggenomen, maar DENK wil wel duidelijkheid van Tjeenk Willink en van de andere fractievoorzitters over hoe het nu verder moet in de formatie.