De politie doet dinsdag een laatste poging om een vermiste kanoër te vinden in het Wolderwijd, een Veluwerandmeer tussen Zeewolde en Harderwijk. Als speurhonden dinsdag geen spoor oppikken van de 27-jarige man uit Ermelo, rest er niets anders dan afwachten of er een keer meer informatie komt over de vermiste man, aldus een zegsvrouw van de politie.