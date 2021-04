Aandeelhouders stemmen niet over goedkeuring voor bestuur ABN AMRO

Op de aandeelhoudersvergadering van ABN AMRO wordt woensdag niet gestemd over het wel of niet verlenen van de zogenoemde decharge aan het bestuur. De bijeenkomst volgt te kort op de schikking van 480 miljoen euro die de bank maandag met het Openbaar Ministerie trof wegens nalatig antiwitwasbeleid. Veel aandeelhouders die al hadden doorgegeven hoe ze zouden stemmen konden die boete daardoor niet meer meenemen in hun overwegingen, dus wordt het agendapunt volledig geschrapt.