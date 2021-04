Een grote brand heeft dinsdagmiddag een flink stuk van de Leusderheide in de as gelegd. De brandweer trok met groot materieel uit om de brand op een oefenterrein van Defensie te blussen. Tientallen brandweerauto’s en meerdere pelotons waren aanwezig om de vuurzee te bestrijden. Die was korte tijd later onder controle. Vervolgens werd de heide goed nat gespoten.