De eenpersoonsfracties in de Tweede Kamer hebben dinsdagochtend in hun gesprekken met informateur Herman Tjeenk Willink verteld wat voor hun de belangrijkste politieke thema’s voor dit moment zijn. Tjeenk Willink wil aan de hand van die thema’s kijken of er een regeerakkoord op hoofdlijnen gesloten kan worden. Hij spreekt daar dinsdag en woensdag over met alle fractieleiders.