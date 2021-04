Het Hoogheemraadschap van Delfland verwacht in het vervolg met 99 procent zekerheid te kunnen vaststellen bij welke paprika- of tomatenteler vervuild water is gelekt of geloosd. Het schap gaat daarvoor environmental DNA (eDNA) gebruiken van het gewas dat wordt verbouwd. Sporen van dit eDNA zitten in het water en die leiden op een snelle en goedkope manier naar de bron van de watervervuiling.