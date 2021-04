Meer dan 260 hulporganisaties willen dat overheden in totaal 5,5 miljard dollar, zo’n 4,6 miljard euro, beschikbaar stellen voor de bestrijding van honger. Daarmee kunnen ze noodhulp geven aan 34 miljoen mensen wereldwijd die „één stap verwijderd zijn van een hongersnood”, zo stellen de organisaties in een open brief. Onder meer Oxfam, World Vision en Save the Children hebben de brief ondertekend.