Sobere, besloten herdenkingen op Grebbeberg en Nationaal Ereveld

De herdenkingen op 4 mei op het Nationaal Ereveld in Loenen en op de Grebbeberg in Rhenen zullen dit jaar opnieuw in besloten kring plaatshebben. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn er maar enkele genodigden bij de gewoonlijk zeer drukbezochte plechtigheden. Anders dan vorig jaar mogen nabestaanden ditmaal op dinsdagmiddag 4 mei wel een bloemetje op een graf op het Nationaal Ereveld leggen. Als zij zich daarbij aan de RIVM-richtlijnen houden, aldus de Oorlogsgravenstichting.