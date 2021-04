Voor de 10.000 mensen die een toegangsbewijs wisten te bemachtigen, zal het best een teleurstelling zijn dat het evenement 538 Oranjedag, aanstaande zaterdag in Breda, te elfder ure is afgelast. Toch klonken er maandag vooral tevreden of althans begripsvolle reacties op het besluit van de gemeente Breda.