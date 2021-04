Ergens inloggen met vingerafdrukken of gezichtsherkenning is dankzij onze mobiele telefoons inmiddels heel normaal. Dat is echter onhandig bij telefonisch contact. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen gaat daarom identificatie op basis van stemherkenning mogelijk maken. Daarmee is het naar eigen zeggen de eerste financiële instelling in de Europese Unie.