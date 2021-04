De agent die een dag na de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool stierf, is aan een natuurlijke oorzaak overleden. Twee beroertes werden hem fataal, aldus de forensisch patholoog van Washington. Tot nu toe was aangenomen dat agent Brain Sicknick tijdens de stormloop door aanhangers van toenmalig president Trump gewond was geraakt en daaraan bezweek.