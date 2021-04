De Specsavers reclamecampagne ‘de Waarheid’ over hoortoestellen is misleidend. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald. Brancheorganisatie de Kwaliteitsaudiciens had een kort geding aangespannen tegen Specsavers om de reclamecampagne, waarin Specsavers beweerde dat „alle innovatieve toestellen” worden vergoed.