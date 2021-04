De wereldberoemde klimaatactiviste Greta Thunberg gaat via haar stichting 100.000 euro doneren om coronavaccins te kopen voor arme landen. Het geld gaat naar Covax, een internationaal initiatief om coronavaccins ook voor arme landen beschikbaar te maken. De 18-jarige Zweedse maakte de stap bekend in een online-persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).