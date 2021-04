Lakeman: goed dat OM Gerrit Zalm als verdachte beschouwt

Het is goed nieuws dat het Openbaar Ministerie voormalige bestuurders van ABN AMRO, onder wie oud-topman Gerrit Zalm, als verdachten heeft aangemerkt in het witwasonderzoek rond de bank. Dat zegt financieel activist Pieter Lakeman in een reactie. „Ten opzichte van de schikking met ING van een paar jaar geleden is dit een enorme vooruitgang”, aldus de man die zich er eerder voor inzette dat oud-ING-baas Ralph Hamers alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd voor de witwasperikelen bij ING.