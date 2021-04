Het later laten ingaan van de avondklok, eind maart van 21.00 naar 22.00 uur, heeft voor de ziekenhuizen nog steeds geen effect teweeggebracht. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandag in reactie op berichten over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook het afschaffen van de avondklok wordt daarbij als optie genoemd.