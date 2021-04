Kolencentrale blijft open, wel nieuw besluit over bezwaren nodig

De grootste kolencentrale van Nederland, in de Groningse Eemshaven, mag in bedrijf blijven. De rechtbank in Groningen heeft bepaald dat de natuurvergunning voor de elektriciteitscentrale van RWE niet direct hoeft te worden ingetrokken. Het provinciebestuur van Groningen moet echter wel opnieuw de bezwaren beoordelen die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) tegen de natuurvergunning voor de kolencentrale heeft ingediend.