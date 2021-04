Nieuwe taxi’s die vanaf 2025 in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg of Amersfoort gaan rijden zullen geen uitlaatgassen uitstoten. Deze gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met het kabinet. In 2030 moeten alle nieuwe taxi’s schoon zijn, net zoals de rest van de auto’s. Deze voertuigen rijden op waterstof of zijn elektrisch.