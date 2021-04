Er zijn te weinig werkplekken voor jongeren met een taakstraf, zegt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) die zich daar zorgen over maakt. Het aantal jongeren met complexe problemen, zoals extreem schoolverzuim of een ingewikkelde thuissituatie, dat een taakstraf krijgt is toegenomen. Ook zijn veel plekken waar jongeren normaal hun taakstraf uitvoeren door de coronacrisis gesloten.