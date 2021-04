De nabestaanden van de in augustus doodgeschoten Bas van Wijk missen hem nog iedere dag en vinden zijn dood moeilijk te begrijpen. „Het verlies van Bas hakt er ongelooflijk bij ons in”, zei zijn vader maandag in de rechtbank in Amsterdam. Ook de broer en zus van Bas maakten gebruik van hun spreekrecht tijdens de strafzaak tegen de 20-jarige verdachte Samir El Y.