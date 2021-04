Voorzitter Gillian Tans van hotelboekingswebsite Booking.com is een van de investeerders in een nieuwe financieringsronde van het onlinestudentenbanenplatform Student Power. Met de investering wil Student Power de technologie van het platform verbeteren en het platform sneller internationaal uitrollen, onder meer in Europa. Om hoeveel geld het gaat maakt de onderneming niet bekend.