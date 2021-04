Waarnemend gouverneur van Limburg Johan Remkes (VVD) is maandagmiddag aangekomen bij het provinciehuis in Maastricht. De 69-jarige Groninger werd ontvangen door de onlangs opgestapte gouverneur Theo Bovens (CDA). Remkes droeg een mondkapje met de vlag van Limburg. Beiden begonnen vervolgens aan de overdracht van taken aan Remkes.